富裕層の資産管理や運用を専属でサポートする金融の専門家「プライベートバンカー」。顧客の“金庫番”として、投資・相続・税務・事業承継を含め、富裕層の資産形成に伴走するプライベートバンカーたちは、具体的に富裕層に対してどのような提案やアドバイスを行っているのでしょうか。投資の基本理論を踏まえ、メガバンク出身の公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。富裕層の“金庫番”プライベートバンカーの役割プライ