ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤À¡£ÃÏ¿ÞÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡¦Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤¬º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÎ¥Åç¥È¥ì¥«¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤¬19Æü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÍ­¿ÍÎ¥Åç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Î¥Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÌó5ËüËç¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë80Åç¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ë¥¯¥¤Î¥Åç¥È¥ì¥«¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡ÖMap Design GALLERY CARD/Í­¿ÍÎ¥Åç¡×¡£