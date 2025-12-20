º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú²£ÉÍ²ÖÇî?¡Û¤Õ¤¿¤Ð¤ÎÌë ¡ô21¡ÚVOICEROIDÎ¹¹Ô¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¹¤¤¤Ö¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤µ¤ó¼çºÅ¡¢ÅÌÊâÎ¹¹Ôº×2025¤Ë»²²Ã¡£³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¶á¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ë²ÖÇîÆ°²è¤Ç¤¹¡Ê¡ËºÇ´ó¤ê±Ø4¤«½ê¤ä·úÀßÍ½ÄêÃÏ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡ÊGREEN¡ßEXPO 2027¡£²ÖÇî¡Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾Ëü