¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢É×¤ÎÅ¾¿¦ÊÊ¤ËÇº¤à½÷À­¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸¶·¼Ç·¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä É×¤ÎÅ¾¿¦ÊÊ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î9Ç¯¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤â15¡Á20¼Ò¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬1¥õ·î°ÊÆâ¤Ç¼­¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÉÔ°Â