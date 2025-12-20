»³·Á»Ô¤Ç20ÆüÄ«¡¢½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£20Æü¸áÁ°8»þ35Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÃ«Çð¤Î½»Âð¤Î½»¿Í¤«¤é¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð²Ð¤·¤¿½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£20Æü¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢±ä¾Æ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤ÄÃ°µ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Ë¤Ï