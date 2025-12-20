¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×½êÂ°¤Î²Î¼ê¡¦ÊÝ²ÊÍ­Î¤¡Ê64¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ê¤ÇÈþ¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¥­¥¹¥Þ¥¤¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÊìÍÍ¤È¥Ñ¥·¥ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Kis¡½My¡½Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤ÎÊì¤Ç¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀé²ì¤Î¤ê»Ò»á¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤ª¤­¤ì¤¤¤Ê¡×¤È´¶·ã¡£¡ÖÈþ¤ÎÏÃ¤ò¿§¡¹¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã