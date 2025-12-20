·ÝÇ½³¦¤Î¹ª¤ß¤ÊÀÕÇ¤Å¾²Ç½Ñ¤È¤Ï¡©¼Æºé¥³¥¦¼ç±é¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À­Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Î»Ä¹ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é¤ÎÀ­²Ã³²¥·¡¼¥ó²Ú¡¹¤·¤¤·ÝÇ½³¦¤Î¡¢É½¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ½Ð¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÍÉ¤ì¤ë¿·¶½·ÝÇ½»öÌ³½êVS½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤Ê¹¶ËÉ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯¡£¤«¤Ä¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿Ê¿ÅÄè½»Ò