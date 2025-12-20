¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¹ÁËÌ½ð¤Ï£±£¹Æü¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·µÈÅÄÄ®¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å£±£°»þÈ¾¤´¤í¡¢Æ±»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¿·±©±Ø¹½Æâ¤Î¸ø½°½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿½÷À­²ñ¼Ò°÷¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï½÷À­¤ò¼Ì¤·¤¿Æ°²è¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢½ð¤ÏÀ­