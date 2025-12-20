¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡ØLOST¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¼«Á³¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¼«Á³ÊÝ¸î¸ø±à¡Ö¥¯¥¢¥í¥¢¡¦¥é¥ó¥Á¡×¤À¡£¥ª¥¢¥ÕÅçËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ô¸ÅÂå¤Ë¤Ï²¦Â²¤·¤«Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À»¤Ê¤ëÅÚÃÏ¡Õ¤È¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¿ÀÏÃ¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³¡¹¤äÁð¸¶¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¹­¤µ