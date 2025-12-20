Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ßÃæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Çµ­Ï¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ö»×¤¤½Ð¡×¡½¡½¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÂçÎÌ¤Ê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Å¾Á÷¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢12·î27ÆüÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBUFFALO ¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡Ë¤Î¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖBSCR520MG¡× ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È