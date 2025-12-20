¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬£±£¹Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤¹¤ë¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç³èÆ°¼«½Í¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò·Ý¿Í³¦¤ÇÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤Î¤¬¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¸À¤ï¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ê£á£ð£á£î£Ï£ð£å£î£Ð£ï£ë£å£ò£Ô£ï£õ£ò¡×¤Ç¡¢Áí¥¨¥ó¥È¥ê