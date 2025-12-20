1.¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë Ç­¤¬Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤Þ¤º¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£±äÌ¿¼£ÎÅ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶ìÄË¤òÏÂ¤é¤²¤ë´ËÏÂ¥±¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò¤âÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï½Ã°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç­¤ÎÇ¯Îð¤äÂÎÎÏ¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÇ­¤¬²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î¼Á¡£¼£ÎÅÊý¿Ë¤òÁá¤á¤Ë·è¤á