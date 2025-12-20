筆者の先輩Kさんは、独身を貫くと決めていましたが、60歳で思いがけず結婚しました。長年憧れていた“家族との時間”を手に入れ、今では子どもや孫に囲まれて幸せに暮らしています。人生にはどんな可能性もあるのだと感じさせてくれるエピソードです。 憧れの先輩 独身で仕事をバリバリこなす先輩Kさんは、まさに私の憧れでした。自立していて、女性らしい気遣いもできる人。誰に対しても優しく、職場の誰もが一目置く存