¸½ºß¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·µì¥É¥é¥Þ80¥¿¥¤¥È¥ëÄ¶¤¬TVer¤ÈFOD¤Ç½ç¼¡ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1988Ç¯¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÎøÊª¸ì¡Ù¡¢1997Ç¯¤Î¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤ºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥¤¥Ã¥­¸«¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¤½¤³¤Ç2025Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡ÖºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°µ­»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢WEB½÷À­¼«¿È2025Ç¯2·î12ÆüÇÛ¿®