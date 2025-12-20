¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«¤é¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏî´¤ÏºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËPTSD¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËCM¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡ª ¿Íµ¤¥¢¥Ê¡ÈÂà¼Ò¥É¥ß¥Î¡É¤Î¿¼¹ï¡Ä¡Ö³Ú¤·¤¯¤âÌÀ¤ë¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÆâÂ¦¡ÔÈá¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âPTSD¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é