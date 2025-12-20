東京・赤坂のサウナ火災で利用客の夫婦が亡くなる事故が起きた問題で、現場となった「サウナタイガー（SAUNATIGER）」が12月17日、公式サイトを更新。同店の「ゼネラルマネージャー」として監修を務めていたタレントのパンツェッタ・ジローラモ（63）について「店舗の運営管理に関与していたわけではございません」と声明を出した。また「監修」と表記していた理由を「オープン当初の2022年9月から2024年2月までの期間、ジローラ