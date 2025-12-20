¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹DF´Øº¬Âçµ±¤¬¥«¥Ã¥×Àï¤Ç2Ï¢È¯¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î19Æü¤Ë¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Î¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹5²óÀï¤Ç5ÉôIC¥¯¥í¥ï¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿DF´Øº¬Âçµ±¤ÏÁ°È¾10Ê¬¤Ë±¦Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿´Øº¬¤Ï»î¹ç³«»Ï10Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÂ¤ï¤º¤Ë¥·¥å