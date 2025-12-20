フリーアナウンサー有働由美子（56）が、パーソナリティーを務める19日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。高校時代の恋愛事情を振り返った。この日は「恋愛相談スペシャル」と題して放送。ファーストキスの思い出にまつわるリスナーメールを紹介すると、アシスタントの熊谷実帆アナから「有働さんは思い出しましたか？ファーストチューは」と話題を向けられた。有働は「マジで忘れた。いつだっけ？