¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¡£¼ã¤¯¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤MF¤Ç¡¢Âç¤­¤ÊÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¥á¥¤¥Ì¡¼¤ò¼êÊü¤¹²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤À¡£¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¤¥Ì¡¼¤ò·×²è¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÇ¯Îð¡¢·Ð¸³¤ò