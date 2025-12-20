帝国データバンクは12月19日、全国「メインバンク」動向調査の結果を発表した。同調査は、2025年10月末時点の企業概要データベース「COSMOS2」(約150万社収録、特殊法人・個人事業主含む)をもとに、企業がメインバンクと認識する金融機関を分析した。○シェアトップは「三菱UFJ銀行」の9.3万社2025年の全国メインバンク社数トップは「三菱UFJ銀行」となった。企業数は9万2891社となり、2009年の調査開始以降17年連続のトップとなっ