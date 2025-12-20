メルカリは12月19日、「メルカリ」の購買データをもとに2025年のトレンドを分析したトレンド通信を発表した。○1年間で最も検索されたキーワードは?2025年のメルカリで最も検索数の多いキーワードは、「ポケモン」を抑えて「ラブブ」が1位になった。香港出身のアーティスト、Kasing Lung(カシン・ロン)氏が2019年に生み出したラブブは、2024年にインフルエンサーの発信を機に人気が急上昇。2025年の新語・流行語大賞にもノミネート