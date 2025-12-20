LINEヤフーは12月18日、「子どものスマートフォン利用と家庭内のセキュリティ意識に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年11月28日〜11月29日、10〜60代の男女で、子どもがいる保護者1,052人を対象にインターネットで行われた。○子どものネット関連のトラブルやヒヤリ、約3割が経験2024年12月〜2025年11月の1年間で保護者の28.4%が子どものインターネット関連のトラブルやヒヤリ経験があったと回答した。トラブルやヒヤリの