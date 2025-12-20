Amazonによる実写ドラマ版「トゥームレイダー」に、『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役で知られるジェイソン・アイザックスが出演することが明らかとなった。米が報じている。 本作は、冒険家ララ・クラフトを主人公とする人気アクションゲームの新たな実写ドラマ化企画。Amazonの担当者はコメントを控えており、現時点でアイザックスが演じるキャラクターは明かさ