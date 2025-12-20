「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は2026年1月15日〜3月14日の期間、学生限定の宿泊プラン「Enjoy Spring!カレッジプラン」(2名1室利用時1名あたり7,000円)を販売する。2nd Roomでお菓子パーティー イメージ1月から3月は、大学生、短大生、専門学校生の春休み期間であり、学生旅行のハイシーズンにあたる。マイナビの調査によると、「卒業旅行先で行う予定のもの」の2位に「テーマパーク」がランクインしており、「