結婚を控えた女優シン・ミナと俳優キム・ウビンが、継続的な善行で多くの人のお手本になっている。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビンの“東京お忍びデート”寄付を続けているシン・ミナとキム・ウビンは、年末もハルリム火傷財団、ソウル峨山（アサン）病院、良き友と、さまざまな機関に計3億ウォン（約3200万円）の寄付金を送り、温かい気持ちを伝えた。シン・ミナは2009年から15年間、助けが必要な人々のために寄付を行い続