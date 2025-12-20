¹áÀî¸©Î©´ÝµµÉÂ±¡¤ÎÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤¬19Æü³«¤«¤ì¡¢¸©¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¡×¤ò¸«Ä¾¤¹²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ °åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÍ­¼±¼Ô£¸¿Í¤¬Àº¿À²Ê°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¸©Î©´ÝµµÉÂ±¡¤¬º£¸åÃ´¤¦¤Ù¤­Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Àº¿À²Ê°åÎÅ¤ÎÃæ³Ë»ÜÀß¤òÃ´¤¦´ÝµµÉÂ±¡¤Ï·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤ÏÀº¿À²Ê¤ÎÌ±´Ö¡¦ÃÏ°è°åÎÅ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÝµµÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô