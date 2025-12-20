»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼çÌò¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£MAYSON GREY¤«¤é¡¢COSY¤Î¥ß¥Ë¥Ù¥¢ー¡¦¥­ー¥Á¥ãー¥à¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ñ¥«ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤ï¤â¤³´¶¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ù¥¢¤Ï¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£2025Ç¯¤â¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³Ãæ¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Ìþ¤·¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í½÷À­¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹♡ ¤º