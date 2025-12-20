その日暮らしの生き方は、人生100年時代において老後破産に直結しかねません。特に国民年金のみの自営業者の場合、蓄えがなければ月数万円程度の極貧生活が待っています。貯金が尽き、裕福な家族とも疎遠な場合、最後の砦である生活保護は認められるのでしょうか。実は申請の現場では、家族の資産以上に、70代の高齢者ですら突きつけられる「意外な壁」が存在します。FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、土屋さん（仮名）の事