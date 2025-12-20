奈良時代に聖武天皇が造営した「恭仁宮跡」が国の特別史跡に指定されることになりました。京都府木津川市にある「恭仁宮跡」は７４０年、聖武天皇が遷都を宣言し造営された都です。都が置かれていた期間が３年３か月と短かったため、「幻の都」とも呼ばれていますが、土地制度の転換点となった「墾田永年私財法」などが定められました。国の文化審議会は、奈良時代を象徴する遺跡で保存状態が良いことなどから、国の特別史