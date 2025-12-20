大阪府はＡＩ技術を行政手続きに活用するため協議会を設立しました。１２月１９日、大阪府が設立した協議会は、グーグル系列の日本法人など約２０の組織が参加しています。協議会では実証実験を重ね、今後、ＡＩに行政手続きや教職員の事務作業を代行させることを目指していて、職員の負担軽減につなげたいとしています。（大阪府吉村洋文知事）「便利な行政サービス、豊かな社会を実現するのに近づけていきたい」府で