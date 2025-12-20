子どもたちが様々な仕事を体験できる施設が大阪府守口市にオープンします。１２月２０日、大阪府守口市にオープンする「カンドゥー大日」。子どもたちが「警察官」や「すし職人」、それに「ドローン操縦士」など約３０の職業を体験できます。仕事をすると給料として施設で使用できる疑似通貨をもらうことができ、文房具やお菓子などが購入できます。「楽しかった」「（Ｑ大きくなったら何になりたい？）警察！泥棒を