ガンバ大阪は20日、横浜F・マリノスからFW植中朝日(24)を完全移籍で獲得したことを発表した。植中は2023シーズンにV・ファーレン長崎から横浜FMに加入。昨夏にはパリ五輪メンバーにも選ばれていた。今シーズンはJ1リーグ33試合8得点を挙げていた。G大阪の公式サイトを通じ、植中は「ガンバ大阪の一員になれて嬉しく思います。青黒のユニフォームを着て、タイトルを獲る為に、多くのゴールを決めチームの勝利に貢献したいと思