¡ü12·î22Æü ―――――――――――――― ¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¸ø³«»Ô¾ì¶È¼ï ¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥óÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¥µー¥Ó¥¹¶È ¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¾ã³²¼Ô¤Î¸ÛÍÑ»Ù±ç¤ª¤è¤Ó½¢¶È»Ù±ç»ö¶È ¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â±Ä¶ÈÍø±×·Ð¾ïÍø±×ºÇ½ªÍø±×