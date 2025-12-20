楽天ペイメントと楽天少額短期保険は、「楽天ペイ」において、「インフルエンザのほけん」の提供を開始した。 「インフルエンザのほけん」は、0歳から加入できる保険。インフルエンザと診断された場合に治療保険金が支払われるほか、入院した場合には入院保険金も受け取れる。 「楽天ペイ」アプリ内に表示される「インフルエンザのほけん」のアイコンから、楽天少短の申し込みページ上で加入申し込みを行い、