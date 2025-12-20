◆この冬、港町で非日常のひとり時間を。横浜ホテルのご褒美アフタヌーンティー5選。海に浮かぶラウンジやみなとみらい一望も写真：ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルこの1年、毎日を忙しく走り抜けてきた自分へのご褒美に。年末年始は「がんばったね」の気持ちを込めて、かわいくて、甘くて、心まで満たされるごちそうを贈ってみては？舞台は、非日常感たっぷりの横浜にあるホ