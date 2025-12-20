»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶èÀ¶ÅÄ7¾ò3ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëµï¼ò²°·ó½»Âð¤Ç2025Ç¯12·î19Æü¸á¸å10»þ5Ê¬¤´¤í²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ¡¦Ë­Ê¿·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡ÖÅ·¤×¤éÌý¤«¤é½Ð²Ð¡£2³¬¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¡×¤ÈµÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç70Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­°ì¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¤ÏÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ