¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø¿Í¤Î¥°¥Á¤Ø¤Î¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡ÉÂÐ½èË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÁêÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆü¾ï²ñÏÃ¤Î¥°¥Á¤ÏÅÇ¤­½Ð¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¸ì¤Ã¤¿SKY-HI¡£¡Ö´¶¾ð¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê³Ú¤·¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤´¤Ã¤³¡É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡È°ì