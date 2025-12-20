表彰状を持つマクドナルド昭子さん（左）と鈴木浩駐英国大使＝19日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】日英の戦後和解に取り組むために設立された「ビルマ作戦協会」の会長を務めるマクドナルド昭子さん（74）が日本の外務大臣表彰を受賞した。両国の相互理解促進に尽力したことが評価された。19日、ロンドンの在英国日本大使館で鈴木浩駐英国大使から表彰状を授与された。マクドナルドさんは東京都出身で、英国人と結婚し同国