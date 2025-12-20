人生には「災難」が一気にやってくることがある。60代女性の老母は「硬膜下出血」で救急搬送された後、他界。直後に元公務員の88歳父親が重度認知症になっていたことがわかった。他の姉妹とともに介護するが、ある時、頼りにしていた夫も――。「シングル介護」とは、配偶者や親の介護をたった1人で担っているケースを指す。2023年度の厚生労働省によると、家族・親族による高齢者虐待の相談・通報件数は1万8000件あまりとなり、過