¿¥¼é¤­¤ç¤¦¤ä¤µ¤ó¡áÏªÌÚÁï»Ò»á»£±Æ¡Ø²ÖÂ«¤ÏÆÇ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ºî²È¡¦¿¥¼é¤­¤ç¤¦¤ä¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡Ø¤¢¡¼¤¢¡£¿¥¼é¤­¤ç¤¦¤ä¼«¶È¼«ÆÀÃ»ÊÔ½¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢6¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¼«¤é¤Î¹Ô¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤äºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡¢¡È¼«¶È¼«ÆÀ¡É·Ï¥Û¥é¡¼¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò½¸¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë6ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÄ«µÜ±¿²Ï¡Ë¤Ò¤É¤¤¤±¤É¡¢¿É¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡½¡½11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¡¼¤¢