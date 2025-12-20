「彼氏と過ごすクリスマス」に胸を躍らせる女性は多いもの。とはいえ、「楽しみだね！」と同意を求めても向こうが同じテンションだとは限らないので、気持ちがすれ違うことがないように、男性の本音を知っておくと安心かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『クリスマスデートを重視する彼女』に対する男性の本音」をご紹介します。【１】「俺のことを特別な存在と思っててくれて嬉し