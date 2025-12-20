◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２０日、栗東トレセンジャパンＣ８着からの巻き返しを期すシンエンペラー（牡４際、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は坂路を５４秒４―１２秒５。もともと派手な時計を出すタイプではないが、力強い脚取りで駆け上がった。「調教は動くタイプではないし、動きはまずまず。前回（のレース）前も大きくなったと感じましたが、一段と迫力を増し