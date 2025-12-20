11月に行われた日本との強化試合で右前打を放つ韓国の宋成文＝東京ドーム韓国プロ野球キウムからポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた宋成文内野手（29）が、ダルビッシュと松井の所属するパドレスと契約に合意したと19日、球団公式サイトが伝えた。左打ちの宋成文は今季自己最多の26本塁打を放ち、打率3割1分5厘、90打点、25盗塁。韓国代表として出場した11月中旬の日本代表との強化試合で本塁打を放った。（