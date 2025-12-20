Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¿Æ¤Ëµ­²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤¬É½¤ì¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ°Â¤ÏÊç¤ë¤â¤Î¡£±óÊý¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¡¦Êë¤é¤·¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÂÀÅÄº¹Øª»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡ª¿Æ¤ÎÆþ±¡¡¦²ð¸î¤Ç¤¹¤°¤ä¤ë¤³¤È¡¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¦¤ª¶â¤Î¤³¤È Âè4ÈÇ¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ê»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£±óÊý¤Ë½»¤à¿Æ¤¬¡¢¤ª¶â¤Î