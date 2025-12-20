Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢»ÔÆâ25¤Î¾®Ãæ³Ø¹»ÂÎ°é´Û¤Ë½ç¼¡¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÞ¸åÃÏ°è¤Ç¤Ï½é¤Î»î¤ß¡£¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ËÄ´ººÈñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£