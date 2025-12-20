¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï19Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´±Å¡¶Ú¤¬ÆüËÜ¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ­¤¬É¬Í×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÉÔ³È»¶¤ä³Ë·³È÷´ÉÍý¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³ËÊÝÍ­ÏÀ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£