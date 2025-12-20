¸µÝ°ºä46¤Îº£ÀôÍ¤Í£¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊÎø¥ê¥¢¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öµ¤»ý¤Á°­¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤ë·ù°­´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸µÝ°ºä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1»ù¤ÎÊì¡¦º£ÀôÍ¤Í£¤Î¸½ºß¤Î»Ñ12·î18Æü¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇ¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë½÷»Ò²ñ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯ËÜ²»¤ò¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¸½Âå¤Ç¡¢¡ÖÂç¤­¤ÊÀ¼¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤±