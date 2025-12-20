·ìµå·Ï¸¡ºº¤ÏCBC(Complete Blood Count:Á´·ìµå·×»»)¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎºÙË¦À®Ê¬¤òÉ¾²Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ÀÖ·ìµå¡¢Çò·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¤Î¿ô¤äÀ­¾õ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¤·ìµ¡Ç½¤äÌÈ±Ö¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤«¤éÉÏ·ì¤ä´¶À÷¾É¡¢·ì±Õ¼À´µ¤ÎÍ­Ìµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀÖ·ìµå¤È¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¡¢Çò·ìµå¤ÈÌÈ±Öµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤È´ð½àÃÍ¡¢°Û¾ïÃÍ¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ßÀÌÚ ¼î·Ã¡Ê¥Ê