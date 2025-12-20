Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¸¡ºº¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Ë´ð½à¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÂ³¤­¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤¬°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬´ë¶È¸þ¤±¤ÎÄ¹´üÅª¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ê¹ÔÀ¯´ÆÆÄ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¿·¤¿¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñÄÌ¿®¼Ò¡ÊCNS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î5Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¾ïÌ³²ñµÄ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿´ë¶È´ØÏ¢¹ÔÀ¯¼¹Ë¡¤ÎÀ§Àµ¾õ¶·¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¼¹Ë¡´ÆÆÄ¾òÎã¡ÊÁð°Æ¡Ë