¥í¥·¥¢¸ò¾ÄÂåÉ½ÃÄ¤Î¥á¥¸¥ó¥¹¥­¡¼ÃÄÄ¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î19Æü¡¢¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀï»à¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼1003¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀï»à¤·¤¿¥í¥·¥¢Ê¼26¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁèÊáÎº½è¶øÄ´À°ËÜÉô¤Ï19Æü¡¢1003¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë